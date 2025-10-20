Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Politico: Путин «одним телефонным звонком» изменил мнение Трампа по Украине

Президент США Дональд Трамп изменил свою позицию по украинскому конфликту после телефонного разговора с Владимиром Путиным. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

Фото: пресс-служба президента РФ

По словам собеседников издания, именно этот разговор с президентом России вынудил американского лидера вскоре заявить Владимиру Зеленскому о необходимости завершить конфликт по текущей линии фронта. За несколько дней до этого обсуждалась поставка Украине ракет Tomahawk, но «одним телефонным звонком Путин снова изменил мнение президента Трампа по Украине» — и уже поднята тема территориальных уступок, отметили собеседники Politico.

Агентство Reuters сообщало, что на встрече в Белом доме 17 октября Дональд Трамп говорил с Владимиром Путиным о гарантиях безопасности не только для Украины, но и для России.

