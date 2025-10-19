Катарсис отменяется

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главный научный сотрудник Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ Антон Гришанов

Фото: Из личного архива Антона Гришанова Главный научный сотрудник Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ Антон Гришанов

Казалось, все идет строго по плану. Сперва Киев и европейская «коалиция желающих» сделали все возможное, чтобы минимизировать эффект Анкориджа. Затем в течение месяца западное инфополе заполонила истеричная дискуссия об угрозе со стороны российских дронов. Наконец, из Белого дома зазвучали все более раздраженные заявления администрации Трампа в адрес России. Отчетливо произносилось грозное слово «Томагавки». Кульминацией должен был стать визит Владимира Зеленского в США, призванный символизировать возвращение американского лидера на «правильную сторону» истории. Однако катарсиса не случилось.

К моменту приземления украинской делегации в Вашингтоне стало ясно, что ключевой поворот событий уже произошел, а украинскому гостю остается лишь принять его к сведению. Будапешт, что называется, подкрался незаметно.

Конечно, можно списать произошедшее на некий сумбурный стиль хозяина Овального кабинета, превращающего все, к чему прикасается, в бесконечный перформанс. Но есть и более глубокие причины нежелания Трампа следовать по предлагаемым линейным схемам.

За последнее время внешняя политика превратилась для него в зону комфорта, позволяющую набирать баллы на фоне неубедительных результатов внутри страны. На глобальной арене нет шатдауна, тяжелых судебных баталий с оппонентами и проседающего рейтинга, а есть всеобщее внимание и регулярные рапорты о достижениях, как минимум одно из которых — в Газе — выглядит безусловным. Команда Трампа отказалась от идеи одним махом решить украинскую проблему, а начала испытывать азарт от более нюансированного подхода к дипломатическим комбинациям. При этом американский президент больше не стремится, как в прошлом, противопоставлять себя западным союзникам, а получает удовольствие от роли «лидера свободного мира», дирижирующего подобострастными европейцами и перевоспитавшимся Зеленским. Но он одновременно увлечен дипломатией великих держав, от которой европейские политики предпочли отказаться, и не видит смысла в срыве столь занимательного процесса слишком серьезной эскалацией.

Получив встречный сигнал из Москвы, Трамп с готовностью разменял авантюру с «Томагавками» на более заманчивую возможность.

Зеленский и его «группа поддержки» пытаются оперативно перестроиться, уже ухватившись за трамповскую идею остановки боев по линии фронта. Но есть ощущение, что будапештский саммит заставит их искать более сложные ходы, дабы не упустить окончательно переговорную инициативу.

Самый существенный риск может заключаться в попытках «коалиции желающих» навязать России аналог «Минска-2», откладывающий решение главных вопросов на будущее, но позволяющий Трампу заявить о прорыве. Москву перспектива абстрактной «точки с запятой» едва ли устроит, именно поэтому не стоит ждать скорой трехсторонней встречи. Преимущество России на данном этапе в том, что она спокойно относится к перспективе многоступенчатых дипломатических раундов, тогда как киевское руководство испытывает дефицит времени. В украинской политике нарастают внутриэлитные конфликты и усталость населения, расстановка политических сил в Европе меняется, а США всегда могут выйти из бесперспективного проекта, как это неоднократно случалось в прошлом — от Вьетнама 1970-х до Афганистана 2020-х. «Импульс Будапешта» может стать для Киева шансом не повторить их судьбу.

Антон Гришанов, главный научный сотрудник Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ