Лидеры Европы призвали прекратить конфликт на Украине на текущей линии фронта

Европейские лидеры и главы институтов Евросоюза призвали к началу мирных переговоров России и Украины на основе нынешней линии фронта. В совместном заявлении отмечается, что они поддерживают позицию президента США Дональда Трампа о необходимости прекращения боевых действий на текущем этапе. Заявление подписали лидеры Украины, Франции, Германии, Великобритании и Италии, а также главы Еврокомиссии и Евросовета Урсула фон дер Ляйен и Антониу Кошта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Мы решительно поддерживаем позицию президента Трампа о том, что боевые действия должны быть немедленно прекращены и что нынешняя линия соприкосновения должна стать отправной точкой переговоров»,— говорится в заявлении (цитата по AFP).

Как сообщает AFP, совместно с лидерами Дании, Финляндии, Норвегии и Польши они заявили, что привержены принципу неприменения силы с целью изменения международных границ.

20 октября Президент США Дональд Трамп высказался за прекращение боевых действий между Россией и Украиной на текущей линии соприкосновения. Господин Трамп заявил, что Донбасс следует разделить между Москвой и Киевом. Он отмечал, что Россия уже контролирует около 78% его территории. Издание Politico со ссылкой на источники сообщало, что о необходимости завершить конфликт по текущей линии фронта глава Белого дома говорил и президенту Украины Владимиру Зеленскому во время недавних контактов в Вашингтоне. Издание Politico сообщало, что к этому американского лидера побудил телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

О развитии ситуации вокруг Украины — в материале «Ъ» «Катарсис отменяется».

Анастасия Домбицкая