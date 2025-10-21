Сочи планирует принять около 480 тысяч туристов на новогодние праздники

Сочи готовится принять около 480 тыс. человек на новогодние праздники — 280 тыс. разместятся в гостиницах, еще 200 тыс. приедут на один день. Об этом пишет «Ъ-Сочи» со ссылкой на городскую администрацию.

В курортном городе будет работать 600 объектов размещения общей вместимостью 85 тыс. мест. Среди них 52 санатория, 140 крупных гостиничных комплексов, пансионатов и баз отдыха, а также 460 малых отелей, гостевых домов и частного жилья.

Городские власти совместно с культурными учреждениями, концертными и театральными площадками, горнолыжными курортами и туристическими объектами готовят программу зимнего досуга. Улицы украсят декоративными и световыми инсталляциями, главным символом которых станет стилизованная пятиконечная звезда.

Гостей ждут театрализованные шоу, рождественские ярмарки, резиденция Деда Мороза, анимационные мероприятия, фотозоны и развлечения. Праздничными слоганами Нового года 2025/2026 стали «МореСолнцаГорыСнега» и «Подари себе сказку».

Алина Зорина