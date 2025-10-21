В мэрии Сочи обнародовали эскиз новой школы на улице Фабрициуса

Инвестор «Недвекс Девелопмент» разработал эскизный проект школы на 800 мест на улице Яна Фабрициуса в Сочи. Учебное заведение появится рядом с жилым микрорайоном, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Эскиз проекта согласован с городской администрацией, и архитектурные решения утверждены. На участке уже начались подготовительные работы.

Глава Сочи Андрей Прошунин отметил, что школа в этом районе необходима, так как микрорайон давно разросся и много молодых семей. Дети вынуждены посещать школы в соседних районах. Он подчеркнул, что развитие социальной инфраструктуры является приоритетом.

По его словам, участок сложный из-за рельефа, но разработчики учли особенности местности. Здание будет нетиповым, но будет соответствовать образовательным стандартам. Также обязательным условием стало обеспечение инженерной защиты от подвижек грунта.

Инвестор создал 3D-модель концепции объекта, получил технические условия на подключение к коммуникациям и проводит комплекс инженерных изысканий. Проектную документацию планируется завершить и направить на экспертизу в начале 2025 года.

В 2025 году в Сочи откроется детский сад на Северной Бытхе и блок начальной школы в микрорайоне Голубые Дали. Сейчас специалисты курорта строят четыре школы на улицах Калараша-Малышева, в поселке Горное Лоо, на Чехова в Центральном районе и на Бытхе. Также скоро будет заключен муниципальный контракт на строительство корпуса школы №18 в Кудепсте.

За счет внебюджетных средств возводится школа на 400 мест на улице Лизы Чайкиной и детский сад на 175 мест на улице Ленина. Их планируют завершить до конца года и передать в муниципальную собственность.

За последние 10 лет в Сочи построили 16 детских садов и 12 школ на 10 тыс. мест.

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте построят гостиничный комплекс Mandarin Garden стоимостью почти 35 млрд руб. В инфраструктуру комплекса войдут три открытых и один закрытый подогреваемый бассейны, SPA-комплекс с фитнес-залом, рестораны, детский центр и коворкинг-зона с конференц-залом.

Мария Удовик