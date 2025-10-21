В Крыму квадратный метр в новостройках дешевле средней по России на треть

Средняя стоимость 1 кв. м в новостройке в Республике Крым в 2025 году составляет около 157,6 тыс. руб., что на 30% ниже средней цены по России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное министерство жилищной политики и государственного строительного надзора.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По сравнению с первым полугодием 2024 года цена выросла более чем на 5 тыс. руб., что связано с ростом спроса на жилье, в том числе благодаря ипотечным программам с государственной поддержкой и проектному финансированию. Также повышение стоимости поспособствовал интерес жителей других регионов России к недвижимости Крыма.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что спрос на покупку жилой недвижимости на Южном берегу Крыма в июле—сентябре 2025 года значительно вырос по сравнению с третьим кварталом 2024 года и аналогичным периодом 2023 года.

Анна Гречко