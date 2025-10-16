Спрос на недвижимость на Южном берегу Крыма вырос

Спрос на покупку жилой недвижимости на Южном берегу Крыма в июле—сентябре 2025 года значительно вырос по сравнению с третьим кварталом 2024 года и аналогичным периодом 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба агентства курортной недвижимости Golden Brown.

Средний чек сделок увеличился почти вдвое — с 8 млн до 15 млн руб. Покупатели интересуются более просторными лотами.

В Алуште в июле—сентябре этого года была закрыта 541 сделка по приобретению жилья, это +130% к третьему кварталу 2024 года и +276% к третьему кварталу 2023 года. В Судаке зафиксирована 201 сделка — +149% к третьему кварталу 2024 года и +273% к третьему кварталу 2023 года. В Ялте покупатели купили 325 объектов жилой недвижимости, что на 23% больше показателей июля—сентября 2024 года и сопоставимо с результатами двухлетней давности (+8%).

«Покупатели все чаще ищут более просторные варианты — от 60 кв. м с двумя спальнями, однако найти их сейчас очень сложно»,— отметила основатель агентства курортной недвижимости Golden Brown Татьяна Бурлаковская.

Алина Зорина