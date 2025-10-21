Новые власти Мадагаскара запросят помощь международного сообщества

Мадагаскар находится в критическом состоянии, считает новый президент страны Микаэль Рандрианирина. Он заявил «РИА Новости», что власти просят помощи у международного сообщества.

«Мадагаскар сейчас находится в критическом состоянии, на краю пропасти. Именно сейчас Мадагаскар нуждается в поддержке и помощи. Мы готовы сотрудничать с международным сообществом и идти с ним рука об руку»,— заверил господин Рандрианирина.

12 октября президент Мадагаскара Андри Радзуэлина бежал из страны после того, как молодые протестующие свергли правительство, а армия дезертировала и присоединилась к участникам протеста. 14 октября глава Корпуса кадрового управления армии Мадагаскара Микаэль Рандрианирина сообщил, что военное подразделение взяло на себя управление страной. Был создан коллегиальный орган управления. 17 октября господин Рандрианирина принес президентскую присягу.

