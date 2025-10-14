Военные Мадагаскара взяли на себя управление страной

Полковник Микаэль Рандрианирина, глава Корпуса кадрового управления армии Мадагаскара (CAPSAT) сообщил, что военное подразделение взяло на себя управление страной, которую охватили протесты. Незадолго до этого нижняя палата парламента Мадагаскара проголосовала за вынесение импичмента президенту Андри Радзуэлину, накануне бежавшему из страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Siphiwe Sibeko / Reuters Фото: Siphiwe Sibeko / Reuters

«Мы взяли власть в свои руки»,— сказал полковник AFP. По его словам, военные распустили все государственные институты в стране помимо нижней палаты парламента.

Андри Радзуэлина 14 октября распустил Национальную ассамблею (парламент), однако депутаты все равно собрались для голосования по импичменту главе государства. Отстранение президента от власти поддержали 130 парламентариев из 131 (один депутат воздержался).

Демонстрации в Мадагаскаре начались в стране 25 сентября из-за нехватки воды и электроэнергии, но переросли в массовый протест из-за коррупции и неэффективного управления. По данным ООН, в первую неделю с начала протестов в стране погибли минимум 22 человека и около сотни получили ранения.

Подробнее о ситуации на Мадагаскаре — в материале «Ъ» «Оно его привело, оно его и уйдет».

Лусине Баласян