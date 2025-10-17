Лидер госпереворота на Мадагаскаре принес президентскую присягу

Высший конституционный суд привел главу Корпуса кадрового управления армии Мадагаскара (CAPSAT) Микаэля Рандрианирина к присяге в качестве президента страны переходного периода, передает агентство Associated Press.

Фото: Siphiwe Sibeko / Reuters

Церемония прошла в здании государственного Высшего конституционного суда, передает агентство.

Президент Мадагаскара Андри Радзуэлина бежал из страны 12 октября после того, как протестующие свергли правительство, а армия примкнула к участникам митингов.

Уже 14 октября военные CAPSAT во главе с Микаэлем Рандрианирина захватили президентский дворец и объявили о начале переходного периода в стране. Кроме того, они создали коллегиальный орган управления — совет из офицеров армии и жандармерии. В стране будет действовать «Хартия переходного периода Республики Мадагаскар», в соответствии с которой переходный период может длиться не дольше 24 месяцев с возможностью продления на год.

Протесты на Мадагаскаре начались в конце сентября. Митингующие жаловались на регулярные отключения воды и электроэнергии, а также критиковали систему здравоохранения и уровень коррупции в стране. Вскоре участники протестов начали требовать отставки главы государства. Андри Радзуэлина распустил правительство Мадагаскара, но протесты не остановились.

