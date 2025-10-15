Военные на Мадагаскаре создали коллегиальный орган управления

Полковник Микаэль Рандрианирина, глава Корпуса кадрового управления армии Мадагаскара (CAPSAT), сообщил, что управлять страной будет совет, состоящий из офицеров армии и жандармерии. Об этом пишет местная газета L'Express de Madagascar.

Сколько человек вошли в совет, не уточняется. Его председателем стал сам господин Рандрианирина. Он сказал, что в будущем в совет могут войти и гражданские лица. Также полковник объявил о приостановке действия конституции страны и создании Высокого суда реформ. Ему в течение двух лет предстоит организовать референдум по новому основному закону, а также всеобщие выборы.

На этот период в стране будет действовать «Хартия переходного периода Республики Мадагаскар». Согласно ей, продолжительность переходного периода устанавливается максимум в 24 месяца с возможностью однократного продления на 12 месяцев, «если того потребует ситуация в стране». Главным органом управления назначен Национальный переходный совет обороны.

12 октября президент Мадагаскара Андри Радзуэлина бежал из страны после того, как молодые протестующие свергли правительство, а армия дезертировала и присоединилась к выступающим. 14 октября глава CAPSAT сообщил, что военное подразделение взяло на себя управление страной.

Подробности — в материале «Ъ».