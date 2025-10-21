В аэропорту Сочи задержаны пять рейсов из-за ночных ограничений

Международный аэропорт Сочи задерживает вылет пяти рейсов более чем на два часа из-за ночных ограничений, введенных для обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщает пресс-служба воздушно гавани курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Аэропорт работает в штатном режиме. Задержаны вылеты авиакомпаний «Икар» в Орск, «Уральские авиалинии» в Москву и Анталью, «Ютэйр» в Москву и «Аэрофлот» в Москву.

«В течение сегодняшнего дня авиакомпании должны стабилизировать свое расписание»,— сообщили представители аэропорта.

Минувшей ночью в нескольких аэропортах юга России, включая Сочи, вводились ограничения на обслуживание рейсов. Утром их сняли.

Ночью над Кубанью и Черным морем сбили 10 беспилотников. В Краснодарском крае уничтожили три дрона, а над Черным морем — семь, сообщает Минобороны России в своем Telegram-канале.

Всего за ночь по стране сбили 55 беспилотников, в том числе два над Крымом. Больше всего дронов, 34, сбили над Ростовской областью.

Мария Удовик