Губернатор будет отбирать кандидатов в мэры городов Свердловской области

В правительстве Свердловской области завершают разработку проекта изменений в региональный закон, который предусматривает новую форму избрания всех глав муниципалитетов, сообщил на заседании объединения «Депутатская вертикаль» в областном заксобрании первый заместитель руководителя аппарата губернатора и правительства региона Вадим Дубичев. «В сентябре-октябре законопроект будет внесен в законодательное собрание»,— добавил он.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Как рассказал источник «Ъ-Урал» в региональном правительстве, поправки затрагивают «момент появления кандидатур». По словам собеседника, депутаты местных дум будут избирать глав из числа претендентов, отобранных губернатором Свердловской области. «Человек должен быть способен управлять муниципалитетом, а не прийти с улицы»,— пояснил источник.

Региональный закон об отмене прямых выборов в муниципалитетах Свердловской области был принят заксобранием области в марте 2016 года. На сегодня глав муниципалитетов выбирают депутаты местной думы из кандидатов, предложенных конкурсной комиссией. Ее члены проверяют необходимые документы претендентов на должность главы и оценивают их виденье развития муниципалитета в ходе презентации программы и личного собеседования. В состав конкурсной комиссии входят представители губернатора и депутаты местной думы.

В марте 2025 года президент Владимир Путин подписал новый базовый закон «Об общих принципах организации МСУ в единой системе публичной власти», который предусматривает избрание градоначальника из числа кандидатур, предложенных губернатором. Соответствующая процедура выборов глав стала обязательной для всех без исключения столиц российских регионов, включая Екатеринбург.

Василий Алексеев

