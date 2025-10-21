В аэропорту Краснодара на прилет и на вылет задерживаются четыре рейса

По данным онлайн-табло на 10:00 21 октября, в аэропорту Краснодара на прилет и на вылет после ночных ограничений задерживаются четыре рейса.

На вылет задерживаются рейсы в Стамбул и Москву. Время вылета еще двух рейсов изменилось, сейчас идет регистрация.

На прилет также задерживаются рейсы из Стамбула и Москвы. Время вылета еще трех рейсов сдвинулось, сейчас самолеты находятся в пути.

«Ъ-Кубань» писал, что этой ночью в аэропорту Краснодара ввели ограничения на полеты. Это было необходимо для обеспечения безопасности. В то же время над территорией Кубани сбили три беспилотника.

Алина Зорина