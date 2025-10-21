Сочи вошел в топ направлений для спонтанных поездок

В октябре Сочи занял третье место в рейтинге популярных направлений для спонтанных поездок. По данным сервиса для бронирования отелей и квартир Твил.ру, курорт собрал 13% всех спонтанных бронирований октября.

В городе-курорте путешественники бронируют номера в среднем на три ночи. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 3,1 тыс. руб.

Первое место рейтинга популярных направлений для спонтанных путешествий в октябре заняла Москва. Столица России собрала 13% бронирований за один-два дня до начала проживания. В городе путешественники бронируют номера в среднем на две ночи, средняя стоимость одной из которых составляет 4 тыс. руб.

Второе место рейтинга занял Санкт-Петербург. Культурная столица России собрала 7% бронирований. В городе путешественники бронируют номера в среднем на две ночи. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 3,2 тыс. руб.

В рейтинг популярных направлений для спонтанных путешествий в октябре также вошли и другие города Краснодарского края. Четвертое место занял Краснодар, где путешественники проводят в среднем две ночи. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 3,5 тыс. руб.

Седьмое место занял Геленджик. На курорте путешественники бронируют номера в среднем на две ночи, средняя стоимость одной из которых составляет 3,7 тыс. руб.

Топ-10 замыкает Анапа. На курорте путешественники проводят в среднем два дня. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 2,9 тыс. руб.

«Ъ-Сочи» писал, что в октябре Сочи занял первое место в рейтинге популярных направлений для автопутешествий. Курорт собрал 14% октябрьских бронирований у автотуристов.

Мария Удовик