Сочи возглавил топ направлений для автопутешествий

В октябре Сочи занял первое место в рейтинге популярных направлений для автопутешествий. По данным сервиса для бронирования отелей и квартир Твил.ру, курорт собрал 14% октябрьских бронирований у автотуристов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

Путешественники бронируют номера в среднем на пять ночей. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 3,9 тыс. руб.

Второе место в рейтинге популярных направлений для автопутешествий в октябре заняла Москва с 9% бронирований. Путешественники бронируют номера в среднем на две ночи, средняя стоимость одной из которых составляет 4,2 тыс. руб.

Топ-3 замыкает Санкт-Петербург. Культурная столица России собрала 6% бронирований. В городе путешественники бронируют номера в среднем на три ночи, средняя стоимость одной из которых составляет 4,2 тыс. руб.

В рейтинг популярных направлений для автопутешествий в октябре также вошли и другие города Краснодарского края. Геленджик занял пятую строчку топа. На курорте путешественники бронируют номера в среднем на четыре ночи, средняя стоимость одной из которых составляет 4,9 тыс. руб.

В Краснодаре, который занял шестое место в рейтинге автопутешественников, бронируют номера в среднем на две ночи. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 3,4 тыс. руб.

Восьмое место заняла Анапа, где путешественники бронируют номера в среднем на четыре ночи. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 4,8 тыс. руб.

Топ-10 направлений для автопутешествий заняла Красная Поляна. В горах Сочи путешественники бронируют номера в среднем на три ночи. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 6,1 тыс. руб.

Мария Удовик