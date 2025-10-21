Аэропорт Сочи возобновил работу после ночных ограничений

Аэропорт Сочи возобновил работу после введения в 2:15 по московскому времени временных ограничений на прием и вылет самолетов. Меры были приняты из-за требований безопасности полетов в ночное время, сообщает пресс-служба воздушной гавани курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: https: / t.me / aeroaer Фото: https: / t.me / aeroaer

За период действия ограничений экипаж одного борта принял решение совершить посадку на запасной аэродром в Тбилиси.

Сейчас все ограничения сняты, аэропорт функционирует по фактическому графику. Формируется расписание прибытия и обслуживания всех бортов с учетом вынужденных изменений. Началась регистрация на рейсы и возобновился предполетный досмотр.

Все службы аэропорта усилены для оперативного обслуживания пассажиров и самолетов.

Авиакомпании своевременно информируют пассажиров обо всех корректировках по контактам, указанным в бронировании. Авиаперевозчики обеспечивают пассажиров задерживаемых рейсов питанием, прохладительными напитками, а в случае длительной задержки — размещением в гостинице в соответствии с требованиями законодательства.

Актуальную информацию можно найти на онлайн-табло, мониторах в терминале аэропорта или подписавшись на информирование по рейсу в телеграм-боте AerodinamikaBot. В залах работают менеджеры по гостеприимному сервису, которые помогают в случае возникновения вопросов.

Аэропорт совместно с авиаперевозчиками предпринимает все возможное для скорейшего восстановления регулярного расписания.

Ночью над Кубанью и Черным морем сбили 10 беспилотников. В Краснодарском крае уничтожили три дрона, а над Черным морем — семь, пишет Минобороны России в своем Telegram-канале.

Также за ночь было сбито 55 беспилотников по всей стране, включая два над Крымом. Больше всего дронов, 34, перехватили над Ростовской областью.

Мария Удовик