В 16 муниципалитетах Ростовской области отразили атаку БПЛА

В Ростовской области прошедшей ночью атаки беспилотных летательных аппаратов отразили в шести городах и десяти районах. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Фото: Telegram-канал Юрия Слюсаря

Силы и средства противовоздушной обороны работали в Аксайском, Миллеровском, Чертковском, Целинском, Куйбышевском, Тарасовском, Октябрьском, Мясниковском, Мартыновском, Матвеево-Курганском районах, а также в Ростове-на-Дону, Батайске, Таганроге, Новочеркасске, Каменске и Новошахтинске.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», в результате падения БПЛА в Ростове-на-Дону осколочные ранения получил житель частного дома, его госпитализировали. Несовершеннолетнему понадобилась помощь медиков на месте. В Батайске осколки дрона повредили стену многоквартирного дома, несколько торговых павильонов и автомобилей. Хутор Недвиговка полностью обесточен из-за падения беспилотника на линии электропередач.

Константин Соловьев