Житель Ростова-на-Дону получил осколочные ранения из-за падения БПЛА

В Ростове-на-Дону из-за падения беспилотника на два частных дома в Пролетарском районе получил осколочные ранения житель. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Юрий Слюсарь.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Пострадавшего доставили в больницу скорой медицинской помощи. На месте также оказали медицинскую помощь несовершеннолетнему.

В хуторе Недвиговка Мясниковского района из-за падения дрона повреждена линия электропередачи. Хутор обесточен, сообщил губернатор. На месте работают оперативные службы.

Константин Соловьев

