В Батайске осколки дрона повредили жилой дом, несколько машин и медцентр

В Батайске осколки беспилотника частично разрушили стену многоквартирного дома на Западном шоссе на верхних этажах. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал Юрия Слюсаря

Никто из людей не пострадал. Из дома эвакуировали 20 человек. Взрывотехники в результате обследования определили, что несущие конструкции дома не нарушены, поэтому жителям разрешили вернуться в квартиры.

На улице Октябрьской саперы продолжают обследовать территорию. Повреждения осколками там получили пять торговых павильонов и восемь автомобилей, а также здание частного медцентра. В домах повреждены стекла, но люди не пострадали.

Константин Соловьев