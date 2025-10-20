Суд обязал снести постройки у стадиона «Спартак» в Анапе

Арбитражный суд Краснодарского края обязал снести объекты рядом со стадионом «Спартак» в Анапе. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Фото: пресс-служба администрации Анапы

Суд удовлетворил иск мэрии Анапы к Краснодарской краевой общественной организации «Физкультурно-оздоровительный спортивный клуб «Спартак» и признал постройки на прилегающей территории самовольными.

Организация должна в трехмесячный срок после вступления решения в силу убрать объекты на участке на улице Гребенская, 4. Среди них — торговые павильоны, магазины, роллеты, некапитальные навесы, аттракционы, вспомогательные помещения и другие строения.

Ранее тот же суд удовлетворил требования краевой прокуратуры об изъятии стадиона и объектов недвижимости возле него из чужого незаконного владения и передаче в собственность Российской Федерации. Благодаря позиции краевого прокурора Сергея Табельского и губернатора региона Вениамина Кондратьева «Спартак» вернулся из частных рук в государственную собственность. Власти планируют сохранить спортивное назначение, реконструировать стадион и превратить его в современный и востребованный объект.