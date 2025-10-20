Трамп заявил, что не верит в победу Украины

Президент США Дональд Трамп усомнился в возможностях Украины победить в конфликте с Россией. При этом он не преминул отметить, что такая вероятность есть.

Фото: Kevin Lamarque / Reuters



«Они все еще могут выиграть ее. Я говорил, что они могут выиграть что угодно. Война — очень странная штука. Я не думаю, что они это сделают»,— сказал господин Трамп в ответ на слова журналиста о том, что ранее президент США говорил, что «Украина могла бы выиграть войну и (вернуть.— "Ъ") территории».

После пятничных переговоров президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Вашингтоне Financial Times со ссылкой на источники писала, что господин Трамп посоветовал украинскому лидеру пойти на сделку с Россией. Как писала газета, Дональд Трамп сказал своему коллеге следующее: «Принимайте сделку или вас уничтожат». Reuters также сообщало со ссылкой на источники, что Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским 17 октября говорил о гарантиях безопасности как для Украины, так и для России.

Американские СМИ со ссылкой на источники утверждали, что в ходе состоявшегося на прошлой неделе телефонного разговора президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсуждали возможность вывода подразделений ВСУ из Донбасса в обмен на территориальные уступки России в Херсонской и Запорожской областях. По итогам разговора лидеры России и США договорились провести встречу в Будапеште. Венгерские и российские власти сообщали, что подготовка к встрече уже началась.

Анастасия Домбицкая