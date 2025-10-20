Reuters: Трамп обсуждал с Зеленским гарантии безопасности России

Президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским в Белом доме 17 октября говорил о гарантиях безопасности как для Киева, так и для Москвы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники. По словам собеседников агентства, это вызвало недоумение у украинской делегации.

Во время обсуждения господин Трамп настаивал на уступках со стороны господина Зеленского по части территорий, что разочаровало украинскую делегацию. Президент Украины категорически отверг любые уступки Москве и подчеркнул, что не намерен добровольно передавать территории. Reuters сообщает, что беседа разочаровала Владимира Зеленского, так как он рассчитывал получить крылатые ракеты Tomahawk.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в воскресенье заявил, что президент в приоритетном порядке обеспечивает вооружением американскую армию. Из-за этого решение о поставках ракет Украине не было принято.