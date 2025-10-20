Зарубежные СМИ: Как изменилась позиция Трампа по урегулированию конфликта на Украине?

«Принимайте сделку или вас уничтожат» — именно такое условие Дональд Трамп поставил Владимиру Зеленскому во время последней встречи в Вашингтоне. По крайней мере, об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники в Белом доме. По их словам, переговоры президентов США и Украины неоднократно скатывались в перепалку: Трамп отбросил в сторону карту фронта, которую привез с собой Зеленский, и потребовал, чтобы Украина отдала России всю территорию Донбасса. Прежде Дональд Трамп и Владимир Путин договорились провести встречу в Будапеште. Зеленский также изъявил желание присутствовать на ней. О деталях урегулирования российско-украинского конфликта рассуждают мировые СМИ. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

В ходе телефонного разговора с Трампом Путин предложил отдать Украине те части Запорожской и Херсонской областей, которые не заняты российскими войсками, пишет Financial Times. Взамен Москва должна получить всю территорию Донбасса. Издание указывает, что новый вариант урегулирования от Путина стал мягче по сравнению с тем, о котором российский президент говорил во время саммита на Аляске. Тогда он якобы согласился заморозить линию фронта в других местах, если Украина отдаст весь Донбасс. В Кремле пока никак не комментировали эту информацию, в российском МИДе лишь заявили, что ведется дипломатическая подготовка к встрече в Будапеште.

Похоже, что Трамп вновь развернулся на 180 градусов, пишет Reuters. Кроме территориального вопроса, он призвал обсудить гарантии безопасности для России. До этого американский президент придерживался кардинально противоположной позиции. Например, на полях Генассамблеи ООН он предположил, что Киев мог бы вернуть себе все территории. Тогда же он поднял тему ракет Tomahawk: Трамп неоднократно намекал, что Украина может получить это вооружение. Но, согласно последним заявлениям Вашингтона, Tomahawk нужны самим США и передавать их Киеву не планируют. По всей видимости, Трамп снова хочет как можно быстрее заключить сделку, подытоживает Reuters.

С этим связана и пауза в решении поставить Украине Tomahawk, считают собеседники телеканала NBC. Они опасаются, что пока встреча в Будапеште выглядит как повторение саммита на Аляске, который не принес никаких результатов. При этом до переговоров в венгерской столице США планируют провести больше предварительных совещаний с российской стороной на низком уровне, сообщала ранее The Wall Street Journal. Видимо, на этот раз Белый дом намерен подготовиться получше, заключает газета.

