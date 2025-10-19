Укрощение огня

Главы дипломатических ведомств России и США Сергей Лавров и Марко Рубио начинают подготовку к российско-американской встрече в верхах, которая должна состояться в ближайшие две недели в Будапеште. Договоренность о саммите президентов Путина и Трампа, достигнутая накануне визита в Вашингтон президента Зеленского, в последний момент сорвала попытки Киева и его европейских союзников перетянуть США на свою сторону в конфликте с Россией путем поставок Украине ракет Tomahawk. Теперь самой сложной задачей на встрече лидеров РФ и США станет согласование условий достижения мира на Украине, первым шагом к которому по настоянию Трампа должно стать прекращение огня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в 2019 году

О подготовке к новой российско-американской встрече в верхах рассказал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. «Есть воля президентов такую встречу провести. Но сначала вопрос начнут прорабатывать министр иностранных дел Лавров и госсекретарь Рубио. Сначала созвонятся и встретятся и начнут обсуждать все вопросы. Вопросов много — нужно определить переговорные команды. Все будет поэтапно»,— заявил Дмитрий Песков. По его словам, встреча «может состояться в течение двух недель или чуть позже», у обеих сторон есть общее понимание, что «не нужно ничего откладывать в долгий ящик».

«Повышение статуса Марко Рубио посылает России сигнал, что США действуют в рамках дипломатического процесса, который понятен и комфортен Москве»,— отмечает The Wall Street Journal. По мнению газеты, Дональд Трамп снова ослабляет давление на Москву, усиливает давление на Киев и планирует более тщательно подготовиться к саммиту в Будапеште, чем к встрече на Аляске.

Комментируя решение провести российско-американский саммит в Будапеште, его хозяин премьер-министр Виктор Орбан заявил о том, что «Венгрия — это та страна в Европе, где есть серьезные шансы на то, что американо-российские переговоры в конечном итоге приведут к миру».

По словам господина Орбана, «Брюссель изолировал себя» от мирного процесса на Украине, в то время как Венгрия отстаивала дело мира, сотрудничество вместо конфронтации.

Одним из немногих европейских лидеров, который приветствовал решение провести саммит президентов Путина и Трампа в Венгрии, стал президент Сербии Александр Вучич, в понедельник, 20 октября, планирующий посетить Будапешт. «Я очень рад, что Орбан получил возможность организовать важнейший саммит в истории XXI века между Трампом и Путиным»,— заявил президент Вучич телеканалу TV Pink.

Совсем другие настроения царят в руководстве ЕС, о чем сообщает испанская газета El Pais. «Перед микрофонами в Брюсселе утверждают, что встреча Трампа и Путина будет полезной, если она поможет добиться прогресса. В частном порядке несколько источников говорят о политическом кошмаре»,— отмечает издание.

Подтверждением того, что телефонный разговор президентов Путина и Трампа, договорившихся о встрече в Будапеште, полностью поменял повестку визита Владимира Зеленского в Вашингтон, стали заявления президентов США и Украины по итогам их встречи в Белом доме, а также царящие в Киеве и европейских столицах растерянность и разочарование.

Как стало известно, Владимир Зеленский предложил Вашингтону сделку — беспилотники в обмен на «Томагавки» и другое вооружение. Украинская делегация также привезла с собой карты России с обозначением «болевых точек российской оборонки и военной экономики», на которые Киев собирался «надавить» с помощью американских дальнобойных ракет.

Однако Дональда Трампа ничего из этого не заинтересовало.

По словам источников в Белом доме, его встреча с Владимиром Зеленским, продлившаяся два половиной часа, была «напряженной, откровенной и неудобной» для президента Украины. И завершилась она после того, как Дональд Трамп неожиданно решил прервать разговор.

По сообщению телеканала CNN, «у Трампа сложилось впечатление, что Украина стремится к эскалации и затягиванию конфликта». «Вы останавливаетесь по обе линии фронта, и обе стороны должны разойтись по домам, к своим семьям, прекратить убийство, и на этом все должно закончиться. Остановитесь прямо сейчас по линии фронта. Я сказал это президенту Зеленскому, я сказал это президенту Путину»,— сообщил он по завершении переговоров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональда Трампа не заинтересовала предложенная Владимиром Зеленским сделка по обмену беспилотников на «Томагавки». Он предложил сторонам «остановиться прямо сейчас по линии фронта»

В ходе пресс-конференции президенту Трампу также был задан вопрос о том, не считает ли он, что президент Путин «пытается тянуть время». «Меня всю жизнь водят за нос лучшие из лучших, и у меня все в порядке. Так что да, возможно, некоторое время он выиграет, ничего страшного»,— заявил господин Трамп, выразив уверенность в том, что президент Путин «хочет заключить сделку».

Сразу после переговоров с Дональдом Трампом президент Зеленский бросился звонить европейским лидерам и только после этого, с большим опозданием, сделал заявления для прессы.

Как сообщил официальный представитель правительства Германии Штефан Корнелиус, в групповом телефонном разговоре принимали участие канцлер Фридрих Мерц, ряд других европейских лидеров, генсек НАТО Марк Рютте. По его словам, партнеры «подчеркнули неотложность усилий по достижению справедливого и прочного мира для Украины». При этом они «пообещали Зеленскому расширить свою поддержку, чтобы побудить Россию к серьезным переговорам». «Это включает в себя усиление санкционного давления в рамках 19-го пакета санкций ЕС и использование замороженных российских государственных активов»,— отметил представитель германского правительства.

В свою очередь, британский премьер Кир Стармер призвал европейских лидеров разработать совместно с США проект мирного соглашения по конфликту на Украине по типу плана по прекращению конфликта в Газе.

В ситуации, когда его европейские союзники вынуждены спешно менять свою риторику, внося в нее ноты миротворчества, о неизбежности территориальных уступок со стороны Киева неохотно заговорил и Владимир Зеленский, ранее такие уступки отрицавший. «Вопрос территорий — это чувствительный и самый сложный вопрос. Самые сложные вопросы на любых переговорах, в любом формате будут о территориях. Жаль, но о территориях Украины»,— признал он после переговоров с президентом Трампом.

По информации газеты The Washington Post, в ходе последнего разговора президенты Путин и Трамп рассматривали возможность полного перехода ДНР под российский контроль и территориальные уступки России в Запорожской и Херсонской областях. По информации издания, в ходе состоявшейся 17 октября встречи с украинской делегацией спецпредставитель президента США Стив Уиткофф требовал от Киева согласиться на передачу подконтрольной ему части ДНР России.

Теперь самой сложной задачей в Будапеште станет согласование условий достижения мира на Украине, первым шагом к которому по настоянию господина Трампа должно стать прекращение огня.

«Трамп во время встречи с плаксивым попрошайкой сказал очевидную, но довольно любопытную вещь: "Пусть Россия и Украина признают себя победителями в конфликте". Да, так часто бывает по итогам военных столкновений. Но это не наш случай»,— написал в своем Telegram-канале заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, предупредив, что России нужна победа с известными всем условиями.

Сергей Строкань