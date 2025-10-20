Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На энергосети «Таманской железнодорожной компании» выделят 1,8 млрд рублей

1,8 млрд руб. направят на технологическое присоединение энергопринимающих устройств объекта «Таманской железнодорожной компании». Соответствующая информация опубликована на сайте Единой информационной системы в сфере закупок.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Объект расположен в 1,5 км от поселка Волна Темрюкского района Краснодарского края. Заказчиком работ выступает краснодарское предприятие «Ростэкэлектросети».

Исполнитель контракта должен выполнить и согласовать проектную документацию, включая решения по линиям электропередачи и варианты трассы. Завершить проектирование необходимо в четвертом квартале 2025 года.

Запустить объект планируют до 15 декабря 2027 года.

Алина Зорина

