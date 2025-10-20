Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Сергей Косинков покинул пост главы департамента городского хозяйства Сочи

Сергей Косинков покинул должность директора департамента городского хозяйства администрации Сочи спустя три месяца после назначения. Он возглавлял ведомство с середины июля 2025 года, пишет «Ъ-Сочи».

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Причины, по которым Сергей Косинков оставил должность, не уточняются.

Исполняющей обязанности руководителя ведомства стала Алена Гонтаренко, говорится на сайте администрации. В 2018 году она занимала должность главного специалиста отдела правового обеспечения департамента, а с 2019 по 2024 год работала заместителем директора.

