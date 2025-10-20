СКР завершил расследование дела о подготовке убийства Маргариты Симоньян

Следственный комитет России завершил расследование дела о подготовке покушения на главного редактора RT, выпускницу Кубанского государственного университета Маргариту Симоньян. Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По версии следствия, организатор ячейки National Socialism/White Power (признана террористической и запрещена в России) и 11 участников согласились совершить убийство за $50 тыс. Им предъявлены обвинения по статьям о создании террористической организации, разжигании ненависти, разбойных нападениях и приготовлении к убийству (ч. 1 ст. 30, п.п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 222 УК РФ)

Следователи считают, что двое фигурантов, Михаил Балашов и Егор Савельев, собирали сведения о передвижениях госпожи Симоньян и планировали нападение после получения оружия. Реализовать замысел им не удалось — участников задержали сотрудники ФСБ.

По данным ведомства, покушение готовилось по заказу Службы безопасности Украины. За убийство подозреваемым обещали 1,5 млн руб. Изначально были задержаны восемь человек, включая несовершеннолетних, позже фигурантами стали еще трое подростков.

Анна Гречко