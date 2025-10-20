В Краснодаре назвали улицы, где чаще всего эвакуируют автомобили

Департамент транспорта Краснодара назвал улицы, где чаще всего фиксируют нарушения правил парковки. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

С 13 по 19 октября на спецстоянки переместили более 380 машин. Больше всего нарушителей оказалось на улицах Коммунаров, Красной, Головатого, Мира, Рашпилевской, Постовой и Кондратенко.

Неделей ранее эвакуировали 408 автомобилей, преимущественно с улиц Постовой, Кондратенко, Октябрьской, Суворова, Мира, Гудимы, Рашпилевской и Восточно-Кругликовской.

С начала года в Краснодаре на спецстоянки отправили 13 863 автомобиля.

Анна Гречко