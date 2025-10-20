Сезон фонтанов в Краснодаре завершится 4 ноября

Вечером 4 ноября в Краснодаре завершится сезон фонтанов. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Муниципальные фонтаны будут работать до 4 ноября включительно. После этого начнутся работы по их консервации на зимний период.

По словам главного специалиста по обслуживанию фонтанов Константина Денисенко, работники демонтируют насадки и подводные фонари, также будет произведен слив воды из гидравлических систем. Для подготовки к следующему сезону проведут диагностику электрооборудования и уборку насосных станций, а также прилегающих территорий.

Сезон фонтанов на территории Краснодара в 2025 году начался 25 апреля. В краевой столице работали 11 водных объектов.

Алина Зорина