Духовенство Кубани предложило проводить занятия для школьников в местных соборах

В этом учебном году в 285 школах Краснодарского края проходят «Часы духовенства». Как сообщила на десятой юбилейной встрече кубанских парламентариев с духовенством, которая была организована в рамках XXXI Всекубанских Кирилло-Мефодиевских духовно-образовательных чтений, и. о. министра образования региона Елена Воробьева, занятия проводятся с участием педагогов и закрепленных священнослужителей. Представители духовенства предложили проводить эти занятия в местных соборах, чтобы, как прозвучало, «сама обстановка способствовала усвоению материала».

Также на встрече, проходящей под председательством спикера Законодательного собрания Краснодарского края Юрия Бурлачко, глава кубанского парламента поддержал предложение митрополита Екатеринодарского и Кубанского Василия организовать для казаков-наставников на базе духовной семинарии курсы по православной культуре.

«Три года назад Владимир Путин подписал Указ об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Это стало дополнительным стимулом в нашей совместной с Церковью просветительской деятельности среди жителей края и, конечно, молодежи. Ведь она наиболее уязвима перед существующими вызовами, порою слепо копируя в поведении отдельные элементы чуждой нам западной культуры»,— рассказал Юрий Бурлачко.

Он рассказал, что в январе этого года встречался с помощником митрополита Симферопольского и Крымского Тихона иеромонахом Рафаилом. Они детально обсудили реализуемый в Крыму проект «Школа молодого гуманитария» и возможность его запуска в Краснодарском крае. В итоге данный проект, который призван изменить отношение юношей и девушек к собственной жизненной цели и направлен на продвижение в молодежной среде нравственных ценностей, стартовал на Кубани уже в марте 2025 года.

«Каждая личность многогранна, но разносторонность человека не гарантирует его приверженность к духовно-нравственным идеалам. А это немаловажно. И в том, что личность формируется в соответствии с ними посредством соответствующего воспитания,— неоспоримая заслуга Церкви. Просвещение и нравственность — вот две главные опоры жизни»,— подчеркнул председатель ЗСК.

Митрополит Василий в своем выступлении поблагодарил депутатов ЗСК за плодотворное взаимодействие, которое за прошедший год работы принесло, по его мнению, конкретные результаты. «Когда мы начинали, даже не ожидали, что будет так. И если органы власти по всем направлениям и православная Церковь наладили тесное сотрудничество, то с родителями молодежи еще нужно работать. Если они не будут на нашей стороне, все усилия будут сведены к нулю, чего допустить нельзя»,— подчеркнул владыка.

Василий Хитрых