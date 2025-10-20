Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Глава стройуправления Сочи оштрафован за нарушения при возведении школы

И. о. директора МКУ Сочи «Управление капитального строительства» Сергей Сурушкин оштрафован за нарушения при возведении самой крупной школы в Лазаревском районе. Сведения об этом опубликованы в базе информационно-правовой системы «Гарант».

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Фото: пресс-служба администрации Сочи

В ходе проверки строительства общеобразовательной школы на 1,1 тыс. мест в Лазаревском районе Департамент по надзору в строительной сфере Краснодарского края выявил ряд нарушений при реализации этого проекта.

В частности, краевому надзорному органу не была предоставлена документация по земляным работам, устройству фундаментов и монолитных конструкций. Кроме того, при строительстве должна проводиться оценка соответствия выполненных работ, результаты которой должны быть доступны для контроля, а приемка скрытых работ должна оформляться актами освидетельствования. Однако журналы производства работ не велись.

Чиновник выполнил предписание стройнадзора лишь частично, однако ключевое требование по предоставлению всей необходимой исполнительной документации осталось невыполненным.

В итоге Арбитражный суд Краснодарского края признал его виновным в неисполнении предписания стройнадзора (ч. 6 ст. 19.5 КоАП РФ) и назначил ему штраф в размере 5 тыс. руб.

Школа на Калараша-Малышева из шести корпусов на 1,1 тыс. мест должна стать одним из самых крупных объектов образования в Лазаревском районе. Ожидается, что она будет отвечать всем современным требованиям. Помимо образовательных кабинетов и лабораторий, здесь будет три спортивных зала, библиотека, пищеблок. По просьбам родителей будущих учеников здесь предусмотрены также помещения для музея и театральной студии. Школу оборудуют по всем стандартам доступной среды, создадут обширное пространство для спорта, творчества и отдыха. На прилегающей территории откроется современный стадион.

Предполагается, что ввод в эксплуатацию этого объекта разгрузит сразу три близлежащих школы. На настоящий момент готовность объекта составляет 83,5%. Строители обещают завершить все работы до конца года.

Михаил Волкодав

Новости компаний Все