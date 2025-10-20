Глава стройуправления Сочи оштрафован за нарушения при возведении школы

И. о. директора МКУ Сочи «Управление капитального строительства» Сергей Сурушкин оштрафован за нарушения при возведении самой крупной школы в Лазаревском районе. Сведения об этом опубликованы в базе информационно-правовой системы «Гарант».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

В ходе проверки строительства общеобразовательной школы на 1,1 тыс. мест в Лазаревском районе Департамент по надзору в строительной сфере Краснодарского края выявил ряд нарушений при реализации этого проекта.

В частности, краевому надзорному органу не была предоставлена документация по земляным работам, устройству фундаментов и монолитных конструкций. Кроме того, при строительстве должна проводиться оценка соответствия выполненных работ, результаты которой должны быть доступны для контроля, а приемка скрытых работ должна оформляться актами освидетельствования. Однако журналы производства работ не велись.

Чиновник выполнил предписание стройнадзора лишь частично, однако ключевое требование по предоставлению всей необходимой исполнительной документации осталось невыполненным.

В итоге Арбитражный суд Краснодарского края признал его виновным в неисполнении предписания стройнадзора (ч. 6 ст. 19.5 КоАП РФ) и назначил ему штраф в размере 5 тыс. руб.

Школа на Калараша-Малышева из шести корпусов на 1,1 тыс. мест должна стать одним из самых крупных объектов образования в Лазаревском районе. Ожидается, что она будет отвечать всем современным требованиям. Помимо образовательных кабинетов и лабораторий, здесь будет три спортивных зала, библиотека, пищеблок. По просьбам родителей будущих учеников здесь предусмотрены также помещения для музея и театральной студии. Школу оборудуют по всем стандартам доступной среды, создадут обширное пространство для спорта, творчества и отдыха. На прилегающей территории откроется современный стадион.

Предполагается, что ввод в эксплуатацию этого объекта разгрузит сразу три близлежащих школы. На настоящий момент готовность объекта составляет 83,5%. Строители обещают завершить все работы до конца года.

Михаил Волкодав