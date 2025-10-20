В селе под Туапсе восстановили переправы после октябрьских ливней

В селе Молдавановка Туапсинского округа Кубани за день восстановили пешеходный мост и автомобильную переправу через реку Шапсухо, размытые ночными ливнями 20 октября. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края в своем Telegram-канале.

С раннего утра на месте работала тяжелая техника. Насыпь размыло из-за обильных осадков. В региональном ведомстве отметили, что уровень воды в реке поднимался, но не достиг критических отметок. Сейчас река спадает, дождь прекратился.

В ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщили «Ъ-Кубань», что информация о вышедшей из берегов реке не поступала ни на номер 112, ни в ЕДДС, ни в администрацию.

Временные переправы построили после августовского паводка 2025 года, который повредил три моста в населенном пункте. Тогда спасатели установили временную веревочную переправу, а строители соорудили новую насыпь.

Краснодарский край в ближайшие двое суток накроют ливни с грозами и порывистым ветром. Ночью 21 октября температура воздуха составит +2...7 градусов, днем в оба дня столбики термометров поднимутся до +10...15 градусов.

Мария Удовик