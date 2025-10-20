«Формула-1» отказалась вернуть АНО «Росгонки» $24 млн из-за связей с ВТБ

Владелец коммерческих прав на «Формулу-1», британская Formula One World Championship Ltd, отказывается вернуть АНО «Росгонки» аванс в размере $24 млн, ссылаясь на связь промоутера российского этапа автогонок в Сочи с банком ВТБ, находящимся под западными санкциями. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на материалы Высокого суда Англии и Уэльса.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Владелец коммерческих прав на автогонки объясняет отказ тем, что АНО «Росгонки», по мнению британской стороны, до сих пор связано с ВТБ.

После начала спецоперации на Украине организаторы отменили Гран-при России в Сочи, а в марте 2022 года расторгли контракт с «Росгонками», который должен был действовать до 2025 года. Сославшись на санкции, владелец «Формулы-1» отказался вернуть российскому партнеру промоутерский взнос за 2022 год.

Ранее стало известно, что АНО «Росгонки» обратилась с иском в Высокий суд Лондона о взыскании с «Формулы-1» 50 млн фунтов стерлингов из-за разрыва контракта на проведение Гран-при России в Олимпийском парке Сочи.

Анна Гречко