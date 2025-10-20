Бросившего младенца в снег на Красной Поляне блогера вновь объявили в розыск

Блогер Сергей Косенко, прославившийся скандальным видео, на котором он бросает грудного ребенка в сугроб, вновь объявлен в розыск. Информация об этом появилась 20 октября в базе данных МВД России.

В карточке разыскиваемых указано, что «Косенко Сергей Сергеевич, место рождения — Венгрия, город Кечкемет, дата рождения — 23 августа 1987 года, национальность — русский» разыскивается по статье Уголовного кодекса. Ведомство уточнило, что блогер «переобъявлен в розыск без меры пресечения».

Ранее, в январе этого года, Басманный суд Москвы заочно арестовал господина Косенко и объявил его в международный розыск. Суд постановил заключить блогера под стражу на два месяца с момента его задержания или экстрадиции в Россию. Это решение впоследствии подтвердил Мосгорсуд.

По данным ТАСС, причиной для повторного объявления в розыск может быть новое уголовное дело. В апреле Никулинский суд Москвы признал господина Косенко виновным в пропаганде наркотиков и назначил штраф в размере 50 тыс. руб. Процесс состоялся со второй попытки — в первых материалах отсутствовали данные о месте и времени правонарушения, а также не была проведена экспертиза. Апелляционная инстанция оставила приговор без изменений 17 октября.

Скандал произошел еще в 2024 году после публикации видео, снятого в горах Сочи. На кадрах блогер бросает ребенка в снег, что вызвало широкое общественное осуждение. Позже господин Косенко заявлял, что на видео была не живая девочка, а кукла.

В отношении блогера было возбуждено уголовное дело по статьям о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию ребенка и покушении на причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии.

Мария Удовик