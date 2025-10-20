В Анапе ночью потушили пожар в гостинице на улице Шевченко

В Анапе в ночь на 20 октября произошел пожар в гостинице на улице Шевченко. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Сигнал о возгорании поступило в 02:11, спустя минуту на место выехали подразделения анапского пожарно-спасательного гарнизона. По прибытии в 02:17 установлено, что горел цокольный этаж пятиэтажного жилого дома на площади 40 кв. м.

К 02:46 пожар был локализован, в 02:52 ликвидировано открытое горение. К 03:16 завершена ликвидация последствий.

От МЧС России к тушению привлекались 14 человек личного состава и три единицы техники. Эвакуировано 15 человек, пострадавших нет.

Анна Гречко