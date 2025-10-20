Губернатор Вениамин Кондратьев заявил, что Краснодарский край вошел в десятку регионов — лидеров по развитию машиностроения в России. Рейтинг ежегодно составляет Корпорация МСП, сообщает пресс-служба администрации региона.

По словам главы Кубани, в отрасли сегодня работает более 3 тыс. индустриальных компаний — от малых до крупных. Фирмы обеспечивают современной техникой и оборудованием предприятия по всей стране.

На производствах занято свыше 35 тыс. человек, включая приглашенных специалистов. Среди ведущих предприятий губернатор назвал заводы «Каскад», «Сатурн», «Нефтемаш», Армавирский электромеханический и Южный завод тяжелого станкостроения, входящий в тройку крупнейших в России.

За восемь месяцев 2025 года объем отгрузки машиностроительной продукции в крае достиг 63,5 млрд руб., что составляет 103,1% к уровню прошлого года. Особенно заметный рост — на 10–22% — зафиксирован в станкостроении, производстве радиоэлектроники, а также в ремонте машин и оборудования.

Согласно данным Корпорации МСП, за последние три года количество предприятий машиностроения в России выросло на 14,4%, превысив 46 тыс. компаний. При этом активно растет доля малого и среднего бизнеса — ежегодный прирост составляет от 2 до 5%. В десятку лидеров вошли Москва и Краснодарский край, замыкающий список.

Анна Гречко