Президент РПЛ оценил завершение конфликта между игроками «Краснодара» и «Ахмата»

Примирение между полузащитником «Краснодара» Эдуардом Сперцяном и защитником «Ахмата» Усманом Ндонгом было правильным решением. Такое мнение высказала ТАСС президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев, отметив, что конфликт разрешился благодаря совместным усилиям лиги и клубов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран президент Российской премьер лиги (РПЛ) Александр Алаев

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ президент Российской премьер лиги (РПЛ) Александр Алаев

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Александр Алаев рассказал, что была организована видеоконференция, на которой футболисты обсудили ситуацию. Они помирились и дистанционно пожали руки, пообещав повторить это при встрече. «Это самое правильное решение в данной ситуации. Всегда нужно слушать и слышать друг друга»,— подчеркнул он.

Инцидент произошел 4 октября в матче 11-го тура РПЛ, где «Краснодар» обыграл «Ахмат» со счетом 2:0. На 86-й минуте Усман Ндонг был удален за стычку с Эдуардом Сперцяном, который получил желтую карточку. Полузащитника «Краснодара» обвинили в расистских высказываниях, но контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза прекратил производство, оштрафовав его на 150 тыс. руб.

Андрей Николаев