В Краснодаре жители более 50 улиц останутся без света

В понедельник 20 октября в разных районах краевой столицы пройдут плановые работы на сетях электроснабжения. Об этом сообщает в ЕДДС Краснодара.

В связи с проведением плановых работ в понедельник, в период с 9:00 до 17:00 электроснабжение будет отсутствовать в домах по адресам:

- Лизы Чайкиной, 1, 1/3, 1/5, 1/15, 2, 4/1, 4/6, 6/1, 8/2, 14, 15, 16, 17;

- Орджоникидзе, 1/1, 13, 13/1;

- Аэродромная, 68, 84;

- Красная, 43, 57, 122;

- Кубанонабережная, 146, 248;

- Кирова, 9;

- Рашпилевская, 46, 50, 50/1, 52, 54, 55, 57/1, 59, 61;

- Гоголя, 56/1, 58;

- Гимназическая, 61;

- Камвольная, 3, 3/1;

- Онежский 3-й проезд, 2/1, 3, 25;

- Онежская, 33, 50;

- Молодежная, 9, 23/а;

- Дежнева, 29, 29/1;

- Сормовская, 35/1;

- Магистральная, 15;

- Придорожная, 45;

- Березовая, 9, 36;

- Кирпильская, 15;

- Лесопосадочная, 5;

- Екатеринодарская, 10;

- Троицкая, 5, 34, 56, 65;

- Средняя, 81/3, 82/а;

- Цветная, 41;

- Должанская, 9/1;

- Семеновская, 39, 43;

- Красноармейская, 85 и ряд других улиц краевого центра.

Также с 13:00 до 17:00 энергетики ограничат подача электричества в доме № 2 (корпус 1 и 2) на улице Береговой. Подробности можно уточнить по телефону горячей линии ООО «Актон»: 8-800-777-07-31, сообщает городской ЕДДС.

Андрей Николаев