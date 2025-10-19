В Краснодаре жители более 50 улиц останутся без света
В понедельник 20 октября в разных районах краевой столицы пройдут плановые работы на сетях электроснабжения. Об этом сообщает в ЕДДС Краснодара.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
В связи с проведением плановых работ в понедельник, в период с 9:00 до 17:00 электроснабжение будет отсутствовать в домах по адресам:
- Лизы Чайкиной, 1, 1/3, 1/5, 1/15, 2, 4/1, 4/6, 6/1, 8/2, 14, 15, 16, 17;
- Орджоникидзе, 1/1, 13, 13/1;
- Аэродромная, 68, 84;
- Красная, 43, 57, 122;
- Кубанонабережная, 146, 248;
- Кирова, 9;
- Рашпилевская, 46, 50, 50/1, 52, 54, 55, 57/1, 59, 61;
- Гоголя, 56/1, 58;
- Гимназическая, 61;
- Камвольная, 3, 3/1;
- Онежский 3-й проезд, 2/1, 3, 25;
- Онежская, 33, 50;
- Молодежная, 9, 23/а;
- Дежнева, 29, 29/1;
- Сормовская, 35/1;
- Магистральная, 15;
- Придорожная, 45;
- Березовая, 9, 36;
- Кирпильская, 15;
- Лесопосадочная, 5;
- Екатеринодарская, 10;
- Троицкая, 5, 34, 56, 65;
- Средняя, 81/3, 82/а;
- Цветная, 41;
- Должанская, 9/1;
- Семеновская, 39, 43;
- Красноармейская, 85 и ряд других улиц краевого центра.
Также с 13:00 до 17:00 энергетики ограничат подача электричества в доме № 2 (корпус 1 и 2) на улице Береговой. Подробности можно уточнить по телефону горячей линии ООО «Актон»: 8-800-777-07-31, сообщает городской ЕДДС.