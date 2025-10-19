На Кубани мобильные медбригады осмотрели более 110 тысяч человек

В Краснодарском крае для увеличения охвата профилактическими медосмотрами и диспансеризацией используют выездной метод. Врачи посещают малые населенные пункты, а также проводят осмотры на предприятиях и в школах, сообщили в министерстве здравоохранения региона.

На этой неделе мобильная бригада Динской районной поликлиники посетила завод «Югтрубпласт», где работают почти 500 сотрудников. Работникам завода провели диагностический осмотр, взяли кровь на общий анализ и сделали прививки от гриппа. Второй этап осмотра пройдет в поликлинике и будет включать флюорографию, скрининг на онкологические заболевания и гепатит С. Женщины пройдут дополнительный осмотр врача-гинеколога и маммографию.

Профосмотры и диспансеризация направлены на раннее выявление заболеваний и факторов риска, а также на оценку здоровья населения. С начала года 2,1 млн жителей Кубани узнали о состоянии своего здоровья.

