В Брюховецком районе Кубани товароведа уличили в присвоении денег покупателей

В станице Брюховецкой полиция задержала 27-летнюю сотрудницу сетевого магазина по подозрению в хищении 55 тыс. рублей из кассы. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю, заявление поступило от специалиста службы безопасности магазина.

Полиция выяснила, что задержанная, работала товароведом. После того, как покупатель расплачивался за покупку, женщина аннулировала чеки или частично удаляла товар из них, забирая наличные из кассы. Сотрудница пользовалась деньгами по своему усмотрению, говорится в сообщении.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 160 УК РФ «Присвоение или растрата». Максимальное наказание по этой статье — до двух лет лишения свободы.

Андрей Николаев