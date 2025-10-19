Обеспеченность минудобрениями аграриев Крыма превысила 24 тысяч тонн

По состоянию на конец сентября 2025 года сельсхозтоваропроизводители Крыма обеспечены минеральными удобрениями к осенне-полевым работам в полном объеме, в общем числовом выражении обеспеченность составила 24 088 тонн в физическом весе. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в министерстве сельского хозяйства республики.

Как отметили в аграрном ведомстве региона, минеральные удобрения являются одним из главных факторов, влияющих на урожайность сельхозкультур. Минсельхоз республики совместно с Крымским филиалом Федерального государственного бюджетного учреждения «Агрохимическая служба России» разработал план приобретения минеральных удобрений сельхозтоваропроизводителями и организациями, по которому научно-обоснованная потребность удобрений для региона составляет 105,8 тыс. тонн в физическом весе.

«Крым относится к зоне рискованного земледелия и имеет сложные агроклиматические условия, почвы Крыма характеризуются непромывным типом водного режима. Засушливый климат и глубокое залегание грунтовых вод не допускают потерю элементов питания в результате их вымывания за пределы корнеобитаемого слоя почвы»,— прокомментировали «Ъ-Кубань» в аграрном ведомстве.

По многолетним исследованиям крымских ученых, в таких условиях высокая эффективность и высокая урожайность достигаются при полном комплексе сельскохозяйственных работ, среди которых — внесение полной дозы минеральных удобрений, повышение устойчивости растений и применение средств защиты растений (СЗР).

Как ранее писал «Ъ-Кубань», в Краснодарском крае за 9 месяцев этого года объем госзакупок удобрений составил 622 млн руб., проведено 108 тендеров.

Андрей Пугачев