Бывшего мэра Сочи и его жену ограничили в сроках ознакомления с материалами дела

Московский суд ограничил до 15 ноября время для ознакомления с материалами дела бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского и его жены, обвиняемых в коррупции. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на материалы уголовного дела.

Как следует из документа, ходатайство следователя подлежит удовлетворению. Ограничить обвиняемых Копайгородского и Копайгородскую в сроках ознакомления с материалами уголовного дела, установить срок – до 15 ноября.

В августе 2025 года завершено расследование дела Копайгородского, его супруги Янины и помощника Александра Пасунько, обвиняемых в коррупции.

Адвокат Копайгородского Иван Миронов заявил, что обвинения в окончательной редакции основаны на показаниях заинтересованных свидетелей. Елизавета Меткина, представляющая Янину Копайгородскую, считает, что эти обвинения — форма давления на ее подзащитную.

Андрей Николаев