В аэропорту Сочи утром 19 октября на вылет и прилет задерживаются 22 рейса

Согласно информации онлайн-табло воздушной гавани города-курорта, по данным на 9.50 19 октября на вылет задерживаются 10 рейсов, на прилет — 12 рейсов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

На вылет задерживаются авиарейсы в Екатеринбург, Оренбург, Самару, Москву, Казань, Киров, Самару, а также в Анталью.

Среди городов, откуда воздушные суда прибудут в Сочи с задержкой — Самарканд, Ереван, Анталья, Сургут, Архангельск, Москва, Казань и другие.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», днем в субботу 18 октября, по состоянию на 14.50, согласно онлайн-табло, в аэропорту Сочи задерживался вылет и прибытие более 40 рейсов.

Андрей Николаев