В аэропорту Сочи задерживается вылет и прилет более 40 рейсов

Расписание воздушной гавани Сочи продолжает сдвигаться на вылет и прилет самолетов. Так, по состоянию на 14:50, согласно онлайн-табло, задерживается вылет и прибытие более 40 рейсов.

Рейс из Томска компании «Северный ветер» прибудет в 16:40 вместо 11:00, рейс из Новокузнецка авиакомпании «Икар» — в 16:25 вместо 11:45, рейс из Алматы — в 15:10 вместо 12:00, а рейс из Антальи — в 15:25 вместо 13:00. Также задерживается прилет самолетов из Москвы, Самары, Новосибирска, Казани, Санкт-Петербурга, Оренбурга, Ульяновска, Нижнекамска. Чебоксар и Сыктывкара.

На вылет задерживается порядка 20 рейсов. Самолет до Ульяновска авиакомпании «Северный ветер» полетит ориентировочно в 17:20 вместо 13:00, рейс до Самары авиакомпании «Победа» в 15:25 вместо 14:05, рейс до Внуково авиакомпании «Якутия» — в 16:00 вместо 14:25, а рейс до Перми — в 17:30 вместо 15:00. Также задерживаются вылеты до Москвы, Новосибирска, Чебоксар, Нижнекамска, Казани, Антальи, Тель-Авива, Волгограда и Нижневартовска.

Ранее в пресс-службе аэропорта Сочи сообщали, что в течение сегодняшнего дня авиакомпании должны стабилизировать свое расписание. «Рекомендуем пассажирам заранее уточнять статус рейса у своей авиакомпании перед выездом в аэропорт»,— говорят в воздушной гавани.

Василий Хитрых