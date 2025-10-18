Полицейские в Краснодаре закрыли подпольное казино на улице Комарова

Незаконный игровой клуб обнаружили и закрыли полицейские кубанской столицы. Как сообщили в краевом главке, подпольное казино сотрудники ОЭБиПК УМВД по Краснодару выявили на улице Комарова 17 октября.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю

Правоохранители изъяли из клуба игровые компьютеры, мобильные телефоны сотрудников заведения и игроков, бухгалтерскую документацию, а также черновые записи. Уже установлен круг лиц, причастных к деятельности игрового заведения и опрошены игроки, подтвердившие факт участия в азартных играх.

В настоящее время проводятся дополнительные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Планируется возбуждение уголовного дела по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ («Незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные организованной группой или сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере»). Максимальное наказание по данной статье — до шести лет лишения свободы.

Как ранее рассказал в интервью «Review. Ъ-Кубань» врио начальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Краснодарскому краю Михаил Федотов, в первом полугодии 2025 года подразделениями ОЭБиПК края выявлено более 2400 преступлений экономической направленности, что на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Василий Хитрых