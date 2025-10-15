«Ни один факт хищения бюджетных денег не происходит без участия должностных лиц»

Краснодарский край, являющийся главным туристическим регионом страны и местом миграции населения со всей России, ежегодно становится благоприятной территорией для различного рода мошенников. Речь в первую очередь идет о продаже контрафактной алкогольной продукции на черноморском побережье, жертвами которой становятся доверчивые туристы, о финансовых пирамидах, а также о мошенничестве с бюджетными деньгами, выделяемыми на покупку недвижимости. Подробнее об экономических преступлениях на территории Краснодарского края, а также о методах борьбы с ними «Review. Ъ-Кубань» рассказал врио начальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Краснодарскому краю Михаил Федотов.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-службы ГУ МВД по Краснодарскому краю Фото: пресс-службы ГУ МВД по Краснодарскому краю

— Этим летом на черноморском побережье Краснодарского края произошел ряд трагических случаев смертельного отравления суррогатным алкоголем. Насколько данная проблема характерна для региона и как с ней борются правоохранительные органы?

— С начала этого года возбуждено 46 уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Если говорить конкретно о случаях, которые вы имеете в виду, а именно — об отравлении людей домашней чачей, то это произошло на федеральной территории «Сириус». В Краснодарском крае подобных случаев в этом году зарегистрировано не было. Я думаю, что это только благодаря слаженной работе правоохранительных органов.

Кстати, могу привести в качестве примера такой работы события двухлетней давности. На территории различных субъектов России тогда реализовывали алкогольную продукцию под маркой «Мистер Сидр», от употребления которой скончалось 47 человек и пострадало более 100. Чтобы не допустить распространения этого напитка на территории Краснодарского края и последующего отравления граждан, правоохранительные органы оперативно получили информацию о местах реализации «Мистера Сидра» на Кубани и изъяли его в полном объеме. Это позволило избежать жертв отравления.

Каждый знает: самая надежная профилактика отравлений — никогда не употреблять сомнительный алкоголь. Покупать спиртные напитки следует только в проверенных специализированных магазинах.

— Сколько было выявлено и уничтожено контрафактного и кустарно произведенного алкоголя в этом году?

— С начала года сотрудниками полиции в ходе мероприятий было изъято более 300 тонн фальсификата. Была пресечена деятельность семи подпольных цехов по его производству. Из незаконного оборота изымается пиво, вино, коньяк, водка, чача. Только за первое полугодие этого года уничтожено более 250 тонн контрафактного и кустарно произведенного алкоголя.

— Расскажите, как и в каких масштабах злоумышленники производят «паленый» алкоголь? Почему это приводит к летальным исходам?

— В первую очередь подвержены подделке, как правило, отечественные марки водки, из импортных — чаще всего дорогостоящий коньяк и виски. Для производства фальсифицированной алкогольной продукции используются спирт, различные красители, усилители вкуса сомнительного качества, приготовленные кустарным способом. Вино, коньяк, чача, которыми торгуют из-под полы пляжные торговцы, могут быть опасными для жизни и здоровья.

Зачастую складывается такая ситуация, что так называемый «домашний алкоголь», который производится из качественного сырья, ввиду высокой себестоимости становится неконкурентоспособным при реализации, поскольку потребитель в первую очередь обращает внимание на цену продукта, забывая при этом о последствиях употребления суррогатного алкоголя.

Сотрудниками кубанской полиции проводится работа по пресечению производства нелегального спиртного. В Анапе, например, полицейские пресекли незаконное производство и оборот алкоголя в селе Цибанобалка. Из домовладения 69-летнего местного жителя было изъято более 1350 литров спиртосодержащей жидкости. Мужчина производил суррогатные вино и коньяк. Сотрудниками полиции изъяты ингредиенты и оборудование для приготовления сомнительного спиртного.

Также незаконное производство алкоголя пресекли оперативники в Геленджике. В домовладении 36-летнего местного жителя обнаружили и изъяли оборудование для розлива, упаковочные приспособления, пластиковые бочки с вином, а также готовую к реализации продукцию. Из незаконного оборота изъято более 6,5 тыс. литров суррогата.

В рамках проводимого оперативно-профилактического мероприятия «Алкоголь» за неделю сотрудниками полиции из незаконного оборота изъято более 80 тыс. литров контрафактного алкоголя. Это продукция, на которую отсутствуют документы, с поддельными федеральными специальными марками, кустарного производства. Вся она признается фальсифицированной и подлежит уничтожению, так как может представлять опасность для жизни и здоровья потребителей.

— Сколько в целом зарегистрировано преступлений экономической направленности за первое полугодие 2025 года? Какова динамика их регистрации? Какова динамика раскрываемости?

— В первом полугодии 2025 года подразделениями экономической безопасности и противодействия коррупции края выявлено более 2400 преступлений экономической направленности, что на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

— Какие наиболее распространенные преступления экономической направленности на Кубани?

— Наиболее распространенным преступлением экономической направленности остаются все виды мошенничества. В первом полугодии совершено более 900 таких преступлений, из них около 300 мошенничеств при незаконном получении различных социальных выплат. К таким выплатам относятся бюджетные денежные средства материнского капитала, а также деньги на реализацию мероприятий по переселению жителей Херсона и правобережной части Херсонской области, вынужденно покинувших место постоянного проживания и прибывших в экстренном порядке на территорию Краснодарского края, по социальному контракту в рамках программы «Преодоление трудной жизненной ситуации».

Мы понимаем, что ни один факт хищения бюджетных денежных средств не происходит без участия должностных лиц, и это не остается без внимания оперативных подразделений.

Результатом проведенной работы стали не только выявленные факты хищения и присвоения, но и должностные преступления. Нашими сотрудниками выявлено более 250 фактов получения взяток.

— Как на Кубани ведется борьба с нелегальными участниками финансового рынка? Какие наиболее распространенные субъекты теневого рынка в нашем регионе и за счет чего они существуют?

— Деятельность нелегальных участников финансового рынка для Краснодарского края проблема довольно серьезная. В сегодняшних непростых экономических условиях граждане стремятся не только сохранить свои сбережения, но и вложить их под максимально высокий процент, зачастую не задумываясь о рисках, которые могут нести подобные вложения. Это стимулирует деятельность недобросовестных финансовых компаний, в том числе и финансовых пирамид.

Как правило, данными организациями инвестиционная или иная законная предпринимательская деятельность не ведется, а их деятельность направлена лишь на завладение деньгами потенциальных потерпевших. Ввиду этого одним из ключевых направлений в нашей работе является выявление и пресечение деятельности таких организаций на ранних стадиях.

Наиболее распространенными видами правонарушений в нашем субъекте остается деятельность финансовых пирамид, мошенническая деятельность, связанная с псевдоинвестициями в ценные бумаги, недвижимость и криптовалюты. В последнее время широкое распространение получила противоправная деятельность, связанная с оказанием фиктивных юридических услуг под видом помощи в получении кредитов.

Так, сотрудники УЭБиПК ГУ МВД по Краснодарскому краю пресекли противоправную деятельность преступного сообщества, участники которого извлекали доход, обманывая граждан, якобы осуществляя законную предпринимательскую деятельность при помощи ряда юридических лиц. На территории Краснодарского и Ставропольского краев, а также в Ростовской области находили людей, имеющих необходимость в получении потребительского кредита, консультировали их и убеждали в гарантированной возможности его получения как в созданных ими юридических лицах, так и в иных, реально существующих кредитных и банковских учреждениях. При этом законные основания и реальная возможность в выдаче такового кредита в указанных организациях отсутствовали. В мае 2025 года уголовное дело в отношении четырнадцати участников преступного сообщества было направлено в суд.

— Сколько было зарегистрировано преступлений коррупционного характера за первое полугодие? Какие это преступления? Можно ли назвать средний размер взятки в крае?

— По итогам шести месяцев 2025 года управление ЭБиПК ГУ МВД по Краснодарскому краю выявило 801 преступление по линии противодействия коррупции, в том числе 796 преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления. Из них более половины (428) — по фактам взяточничества, что, конечно же, является одним из ключевых направлений борьбы с коррупцией. Средняя сумма взятки по выявленным преступлениям составила 708 тыс. руб., что свидетельствует о росте этого показателя. В прошлом году средний размер взятки на Кубани составлял 345 тыс. руб.

В суд направлено 334 уголовных дела коррупционной направленности, к уголовной ответственности привлечено 177 лиц, в том числе 42 должностных лица органов исполнительной власти и управления как регионального, так и местного уровня.

Например, сотрудниками подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по Сочи была успешно задокументирована деятельность преступного сообщества, состоящего из 14 фигурантов, в том числе должностных лиц администрации курорта, а также шести руководителей МУП, расположенных на территории Краснодара и Динского района, которые осуществляли фактическую продажу мест на муниципальных кладбищах. Уголовные дела в отношении всех фигурантов по 82 эпизодам преступной деятельности направлены в суд.

Беседовал Дмитрий Михеенко