29% опрошенных россиян считают необходимой ежегодную вакцинацию от гриппа

Сервис SuperJob провел опрос среди 1,6 тыс. россиян и 1 тыс. работодателей на тему вакцинации от гриппа. Согласно результатам исследования, лишь 29% респондентов считают, что вакцинироваться нужно ежегодно. 46% опрошенных придерживаются противоположной точки зрения, 25% — ответить затруднились.

Чаще вакцинацию поддерживают мужчины, чем женщины (31% против 27%), а также молодежь до 35 лет (32%). Среди респондентов с доходом до 50 тыс. руб. в месяц вакцинацию одобряют 30%, тогда как среди зарабатывающих от 100 тыс. руб. — только 25%.

Опрос среди работодателей показал, что самой распространенной мерой профилактики гриппа остается вакцинация — ее проводят 37% предприятий. Использование масок применяется в 7% организаций, выдача витаминов и БАДов — в 3%, предоставление санитайзеров — в 2%. Никаких мер по предотвращению эпидемии не принимают 36% работодателей.

4 сентября о старте вакцинации против гриппа в России объявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она сообщила, что для кампании в этом году было закуплено более 70 млн доз вакцин, большая часть из них — квадривалентные, то есть защищающие от четырех видов гриппа (двух вирусов типа А и двух типа В). В текущем году Роспотребнадзор планирует охватить вакцинацией до 60% населения и не менее 75% россиян, находящихся в группах риска, добавила она.

