В Краснодаре продолжается прием заявок на бизнес-премию «Твердые знаки — 2025»

В Краснодаре продолжается прием заявок на участие в ежегодной бизнес-премии «Твердые знаки — 2025», учрежденной деловым изданием «Коммерсантъ — Кубань-Черноморье». Заявки принимаются до 7 ноября, победители будут объявлены 25 ноября.

Фото: ООО ЮМБ

Премия «Твердые знаки — 2025» проводится на бесплатной конкурсной основе. Участие могут принять представители малого, среднего и крупного бизнеса Краснодарского края, Республики Крым и Республики Адыгея.

Основное требование к участникам — наличие проекта, реализованного или запущенного в период с августа 2024 по август 2025 года

Участники могут заявить о себе в одиннадцати номинациях:

* Лучшие цифровые решения и практики

* Лучший сервис в B2B-секторе

* Лучший социально ориентированный проект

* Работодатель года. Лучшие практики

* Импортозамещение. Лучшие практики

* Масштабирование. Выход на новые рынки. Лучшие практики

* Лучший девелоперский проект

* Лучший медицинский проект

* Лучший туристический проект (агротуризм, гастротуризм)

* Лучший аграрный проект

* Внедрение ИИ в бизнес-процессы. Лучшие практики

Победители в каждой номинации будут определены голосованием Экспертного совета Премии.

Лауреаты премии «Твердые знаки-2025» получат: памятные награды, дипломы от делового издания «Коммерсантъ-Кубань», право использования логотипа премии в рекламных и информационных материалах.

Партнерами бизнес-премии в текущем году стали инвестиционная компания «Цифра брокер», консалтинговая технологическая компания AXENIX, жилой квартал «Просторы Крыма» и компания «ОТЭКО», оператор морских терминалов в порту Тамань.

Подать заявку можно до 7 ноября включительно на официальном сайте мероприятия.

ООО ЮМБ