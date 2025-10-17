Блогера Сюткина из Краснодара внесли в список экстремистов и террористов

Блогер Павел Сюткин, которого обвиняют в распространении фейков о российской армии, внесен в список террористов и экстремистов в России. Соответствующие данные указаны в перечне Росфинмониторинга

Как сообщал «Ъ», Черемушкинский районный суд в Москве отправил под стражу на два месяца блогера и историка русской кухни Павла Сюткина (внесен в список экстремистов и террористов).

В действиях блогера усмотрели мотивы политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Блогер писал статьи о том, как ели в России в разные эпохи. Сотрудничал с интернет-изданием Republic (объявлено иноагентом в РФ).

Сергей Емельянов